В районах Азербайджана местами пройдут дожди

13:11 Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 декабря.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром вероятны туман и изморось. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10°, днем - 12-15° тепла, в Баку ночью - 7-9°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 85-95%, днем - 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако, к вечеру в некоторых северных и западных районах пройдут дожди, в горных территориях - снег.

Местами ожидается туман, будет преобладать юго-западный ветер, который усилится в некоторых районах.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 13-17° тепла, в горах ночью - 3-6° мороза, днем - 5-10° тепла.