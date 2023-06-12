О нас

В районах Азербайджана до 17 июня ожидаются нестабильные погодные условия

В районах Азербайджана до 17 июня ожидаются нестабильные погодные условия С 13 июня и до полудня 17 июня в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливневые дожди.
Экология
12 июня 2023 г. 17:20
В районах Азербайджана до 17 июня ожидаются нестабильные погодные условия

С 13 июня и до полудня 17 июня в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливневые дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По информации, в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском, Центрально-аранском районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град.

Скорость восточного ветра в некоторых местах усилится до 20-25 м/с.

Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İyunun 17-si gündüzədək rayonlara leysan yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
12 июня 2023 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
12 июня 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
12 июня 2023 г. 11:15
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
12 июня 2023 г. 11:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
11 июня 2023 г. 12:25
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
10 июня 2023 г. 14:34
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi