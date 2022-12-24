В пяти освобожденный районах Азербайджана установят автоматические метеорологические станции

В Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кельбаджарском и Зангиланском районах устанавливаются 5 автоматических метеорологических станций.

В Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кельбаджарском и Зангиланском районах устанавливаются 5 автоматических метеорологических станций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на конференции "Первая Государственная программа по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики“.

"На основных реках установлено 11 автоматических гидрологических станций, а также автоматическая агрометеорологическая станция на территории “умного села” в Зангиланском районе. В настоящее время в Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кельбаджарском и Зангиланском районах устанавливаются 5 автоматических метеорологических станций", - заявил министр.

Он напомнил, что для контроля радиационного фона в приграничных с Арменией районах созданы автоматические радиоэкологические станции в Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском и Зангиланском районах.