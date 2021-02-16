О нас
Report Georgia
Аудио новости

В прошлом году в связи с незаконной рыбалкой выписано штрафов на 120 тыс. манатов

В прошлом году в связи с незаконной рыбалкой выписано штрафов на 120 тыс. манатов В 2020 году в связи с незаконной рыбалкой было выписано штрафов и подано исков о возмещении ущерба на 120 тысяч манатов.
Экология
16 февраля 2021 г. 17:15
В прошлом году в связи с незаконной рыбалкой выписано штрафов на 120 тыс. манатов

В 2020 году в связи с незаконной рыбалкой было выписано штрафов и подано исков о возмещении ущерба на 120 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, выступая на "Экспертном часе".

Представитель министерства отметил, что 65 тысяч метров синтетической сети изъяты из водных бассейнов: "Также изъято около 2 000 рыболовных снастей различного размера. Эта деятельность должна быть продолжена".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz balıq ovu ilə bağlı 120 min manat cərimə və ziyanla bağlı iddia qaldırılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi