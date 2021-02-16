В прошлом году в связи с незаконной рыбалкой выписано штрафов на 120 тыс. манатов

В 2020 году в связи с незаконной рыбалкой было выписано штрафов и подано исков о возмещении ущерба на 120 тысяч манатов.

В 2020 году в связи с незаконной рыбалкой было выписано штрафов и подано исков о возмещении ущерба на 120 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, выступая на "Экспертном часе".

Представитель министерства отметил, что 65 тысяч метров синтетической сети изъяты из водных бассейнов: "Также изъято около 2 000 рыболовных снастей различного размера. Эта деятельность должна быть продолжена".