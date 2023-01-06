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В прошлом году в связи с экологическими правонарушениями составлено более тысячи актов

В прошлом году в связи с экологическими правонарушениями составлено более тысячи актов В течение прошлого года в связи с экологическими правонарушениями в общей сложности было составлено 1 024 акта, 2 112 протоколов.
Экология
6 января 2023 г. 12:37
В прошлом году в связи с экологическими правонарушениями составлено более тысячи актов

В течение прошлого года в связи с экологическими правонарушениями в общей сложности было составлено 1 024 акта, 2 112 протоколов.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, в целом в отношении правонарушителей поданы иски на 600 млн 700 тыс. манатов, обеспечено перечисление 4 млн 662 тыс. манатов в Фонд охраны окружающей среды, выдано 680 срочных поручений.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il ekoloji qanun pozuntuları ilə bağlı tərtib edilən aktların sayı açıqlanıb

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