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В прошлом году в Азербайджане сгорело около 40 гектаров леса

В прошлом году в Азербайджане сгорело около 40 гектаров леса В прошлом году в Азербайджане пожары произошли на 870 гектарах леса.
Экология
6 января 2023 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане сгорело около 40 гектаров леса

В прошлом году в Азербайджане пожары произошли на 870 гектарах леса.

Как сообщает Report, об этом глава Службы развития лесного хозяйства при министерстве экологии и природных ресурсов Халигверди Гусейнов заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Больше всего пожаров произошло после 15 августа. Особенно в Шабране, Губе, Габале, Загатале. По предварительным подсчетам, полностью уничтожено около 40 га лесного фонда. В связи с этим проводятся мероприятия в рамках кампании общественного объединения IDEA “От пожара к озеленению”. В рамках проекта уже посажено более 12 тысяч саженцев на площади 35 гектаров".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Ən çox yanğın hadisəsi ötən il olub"

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