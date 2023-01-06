В прошлом году в Азербайджане сгорело около 40 гектаров леса

В прошлом году в Азербайджане пожары произошли на 870 гектарах леса.

В прошлом году в Азербайджане пожары произошли на 870 гектарах леса.

Как сообщает Report, об этом глава Службы развития лесного хозяйства при министерстве экологии и природных ресурсов Халигверди Гусейнов заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Больше всего пожаров произошло после 15 августа. Особенно в Шабране, Губе, Габале, Загатале. По предварительным подсчетам, полностью уничтожено около 40 га лесного фонда. В связи с этим проводятся мероприятия в рамках кампании общественного объединения IDEA “От пожара к озеленению”. В рамках проекта уже посажено более 12 тысяч саженцев на площади 35 гектаров".