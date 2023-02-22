В прошлом году на временный полигон в Шуше вывезено 5 475 кубометров отходов

Подписан договор о приобретении специального оборудования и подземных контейнеров, необходимых для управления бытовыми отходами в городе Шуша. Исполнение договора уже началось, представлены подземные контейнеры.

Приобретены подземные контейнеры, необходимые для управления бытовыми отходами в городе Шуша.

Как сообщает направленный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал начальник отдела ОАО "Темиз Шехер" ("Чистый город") Сабухи Бабаев на заседании рабочей группы по вопросам экологии, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.

По его словам, в 2022 году на временный полигон в Шуше было вывезено 5 475 кубометров отходов.

"Кроме того, выделены территории под полигоны отходов в девяти районах - Зангиланском, Ходжалинском, Физулинском, Агдамском, Тертерском, Губадлинском, Джабраильском, Лачинском и Кяльбаджарском", - отметил Бабаев.