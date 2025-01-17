В прошлом году более 1 500 человек оштрафованы за загрязнение окружающей среды

В Азербайджане в 2024 году 1 526 должностных лиц и граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства и оштрафованы на сумму 1 836 манатов.

В Азербайджане в 2024 году 1 526 должностных лиц и граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства и оштрафованы на сумму 1 836 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что на начало 2025 года в стране насчитывалось 10 государственных природных заповедников общей площадью 120,7 тыс. га, 10 национальных парков площадью 421,4 тыс. га и 24 государственных природных заказника площадью 350,8 тыс. га. Особо охраняемые природные территории составляют 10,3% территории страны.

Мониторинговыми службами Министерства экологии и природных ресурсов в прошлом году были проведены проверки 1 915 предприятий, в результате чего было выявлено превышение допустимых норм сбросов в водоемы на 41,5% предприятий, выбросов в атмосферу на 47,9% предприятий и загрязнение земельных ресурсов на 25,7%.