В прошлом году 1 800 чиновников привлечены к ответственности за ущерб окружающей среде

В прошлом году 1 800 чиновников были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

В прошлом году 1 800 чиновников были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Граждане оштрафованы на сумму 24,73 тыс. манатов.

В 2023 году мониторинговыми службами Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проведены соответствующие проверки на 1 797 предприятиях, в результате чего на 54,0% предприятий, проверенных на загрязнение водного бассейна, на 49,5% предприятий, поверенных на загрязнение атмосферного воздуха, на 15,8% предприятий, проверенных на загрязнение почвенных ресурсов, зафиксировано превышение допустимого лимита выбросов.