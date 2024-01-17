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В прошлом году 1 800 чиновников привлечены к ответственности за ущерб окружающей среде

В прошлом году 1 800 чиновников привлечены к ответственности за ущерб окружающей среде В прошлом году 1 800 чиновников были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
Экология
17 января 2024 г. 14:18
В прошлом году 1 800 чиновников привлечены к ответственности за ущерб окружающей среде

В прошлом году 1 800 чиновников были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Граждане оштрафованы на сумму 24,73 тыс. манатов.

В 2023 году мониторинговыми службами Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проведены соответствующие проверки на 1 797 предприятиях, в результате чего на 54,0% предприятий, проверенных на загрязнение водного бассейна, на 49,5% предприятий, поверенных на загрязнение атмосферного воздуха, на 15,8% предприятий, проверенных на загрязнение почвенных ресурсов, зафиксировано превышение допустимого лимита выбросов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 1 800 vəzifəli şəxs ekologiyaya ziyan vurduğuna görə məsuliyyətə cəlb olunub

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