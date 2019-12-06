В прифронтовой зоне проведена акция по посадке деревьев - ФОТО

В рамках инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке за один день 650 тыс. деревьев, приуроченной к 650-летию великого поэта Имадеддина Насими, в расположенном в прифронтовом регионе Тертерском районе состоялась акция по посадке деревьев.

Как сообщает карабахский центр Report, на акции наблюдалась большая активность.

Для проведения на высоком уровне благородной и благотворительной акции, проводимой с целью широкой пропаганды наследия поэта, увеличения зеленых насаждений и улучшения экологической ситуации, предназначенные под посадку деревьев территории были заранее очищены, вспаханы, проведена разметка, вырытые траншеи приведены в полную готовность под посадку.

В рамках акции жители Тертера посадили вдоль автомобильных дорог Тертер-Барда, Тертер-Хиндарх, Тертер-Шихарх, Тертер-Гянджа, в городе Тертер и районных селах 500 елей, 3000 ясеней, 2500 акаций, 2000 лохов, 1000 чинаров, 1000 кипарисов, местными производителями саженцев были посажены 5 тыс. различных фруктовых деревьев.

В ходе акции на территории в целом было посажено 15 тыс. деревьев.