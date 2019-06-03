Умайра Тагиева: В праздник Рамазан температура воздуха прогреется до 39 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в дни праздника Рамазан.

Как сообщила Report директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, 5-6 июня на территории страны пройдет без осадков.

По ее словам, 5 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода: "Будет преобладать умеренный северный ветер. Днем температура воздуха составит 31-36 градусов тепла. 6 июня скорость северного ветра временами достигнет 18-20 метров. В этот день температура воздуха составит 31-36 градусов тепла.

В районах Азербайджана также пройдет без осадков. Однако, в некоторых горных территориях ожидаются грозы, есть вероятность осадков. В большинстве районов пройдет без осадков, прогнозируется высокая температура.

В низменных районах в течение двух дней также будет жарко. Максимальная температура воздуха составит 34-39 градусов тепла. В горных территориях республики ожидается 25-30 градусов тепла. До конца недели серьезных изменений в погодных условиях не ожидается. Высокая температура воздуха продержится 3-4 дня".

У.Тагиева добавила, в прошлом году в первые дни июня в Баку температура воздуха составляла 24-25 градусов тепла: "В июне этого года температура воздуха превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8-10 градусов. На данный момент в Баку наблюдается 35 градусов тепла. По сравнению с климатической нормой, температура воздуха выше на 5-6 градусов".