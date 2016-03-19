​В праздничный день в Азербайджане ожидается дождливая погода

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В праздничный день - 20 марта в Азербайджане ожидается дождливая погода. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, вечером местами возможны дожди. Прогнозируется усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, в первой половине дня 14-18, к вечеру - 8 градусов тепла. В Баку ночью 6-8, в первой половине дня 15-18, к вечеру - 8 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами осадки, в некоторых местах интенсивные, возможны грозы. В горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха в низменных районах ночью составит 2-6, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.