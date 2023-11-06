В праздничные и выходные дни в Баку и на Абшеронском полуострове будет ветрено

В праздничные и выходные дни в Баку и на Абшеронском полуострове будет ветрено

Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове в праздничные и выходные дни.

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Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове в праздничные и выходные дни. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 8 ноября ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, который днем сменится юго-восточным ветром, скорость которого составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 17-22° тепла. 9 ноября ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Скорость южного ветра достигнет 8-13 м/с, утром - 15-20 м/с с усилением до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем - 18-23° тепла. 10 ноября ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером местами не исключаются осадки. Скорость северо-западного ветра составит 15-20, местами до 30 м/с, вечером скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 16-18° тепла. 11 ноября ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные осадки. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с, днем скорость ветра усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 17-20° тепла. 12 ноября ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Скорость южного ветра составит 8-13 м/с, местами усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 17-21° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал