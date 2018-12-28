Минэкологии: В праздничные дни осадков не ожидается

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане в праздничные дни - 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако утром и вечером на отдельных территориях возможен моросящий дождь. Будет преобладать северный ветер.

Днем температура воздуха составит 7-10 градусов тепла, в ночь с 31 декабря на 1 января - около 2 градусов тепла.

В течение дня 1 января ожидаются умеренные погодные условия, преимущественно без осадков.