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    Минэкологии: В праздничные дни осадков не ожидается

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане в праздничные дни - 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. 

    Однако утром и вечером на отдельных территориях возможен моросящий дождь. Будет преобладать северный ветер.  

    Днем температура воздуха составит 7-10 градусов тепла, в ночь с 31 декабря на 1 января - около 2 градусов тепла. 

    В течение дня 1 января ожидаются умеренные погодные условия, преимущественно без осадков. 

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