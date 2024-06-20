В праздничные дни национальные парки посетили 12 348 туристов

В праздничные дни национальные парки посетили 12 348 туристов.

В праздничные дни национальные парки посетили 12 348 туристов.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

В праздничные дни в топ-3 по посещаемости вошли Гёйгёльский, Абшеронский и Алтыагаджский национальные парки.

Представитель службы отметила, что в стране действуют 10 национальных парков, 10 государственных заповедников и 24 госзаказника с богатым природным ландшафтом и уникальной экосистемой.

В связи с началом туристического сезона А.Бабаева также проинформировала о территориях, где расположены национальные парки.

Абшеронский национальный парк расположен в поселке Зиря Хазарского района; Ширванский национальный парк - в селе Йеникенд Сальянского района; Гирканский национальный парк - в селе Бурджали Лянкяранского района; Алтыагаджский национальный парк - в селе Халадж Хызинского района; Гызылагаджский национальный парк - в поселке Лиман Лянкяранского района; Гёйгёльский национальный парк - в селе Тоганалы Гёйгёльского района; Национальный парк Самур-Ялама - в поселке Худат Хачмазского района; Аггёльский национальный парк - в Агджабединском районе; Шахдагский национальный парк расположен на территориях Губинского, Гусарского, Исмаиллинского, Шамахинского, Огузского, Габалинского районов; Зангезурский национальный парк - на территориях Ордубадского, Джульфинского, Шахбузского районов Нахчыванской АР.