В праздничные дни на землях лесного фонда в Азербайджане высадили 25 000 деревьев

В праздничные дни на 15 га земель лесного фонда Азербайджана было посажено 25 тысяч деревьев, посеяна 1 тонна семян.
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По его словам, лесовосстановительные мероприятия проведены сегодня на открытых участках и редколесье в Сиязанском, Сабирабадском и Масаллинском районах, всего на площади 8 га высажено 6500 саженцев деревьев разных типов, посеяно более 500 кг семян.
Джаббар Гарибов добавил, что лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда всех регионов страны продолжаются, в рамках чего осуществляется посадка саженцев и посев семян различных видов деревьев, выращенных на питомниках Центров лесного хозяйства.