В праздничные дни на землях лесного фонда в Азербайджане высадили 25 000 деревьев

В праздничные дни на 15 га земель лесного фонда Азербайджана было посажено 25 тысяч деревьев, посеяна 1 тонна семян.

В праздничные дни на 15 га земель лесного фонда Азербайджана было посажено 25 тысяч деревьев, посеяна 1 тонна семян.

Как сообщил Report сотрудник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов, благоприятная погода в эти дни создала условия для продолжения лесовосстановительных мероприятий в стране.

По его словам, лесовосстановительные мероприятия проведены сегодня на открытых участках и редколесье в Сиязанском, Сабирабадском и Масаллинском районах, всего на площади 8 га высажено 6500 саженцев деревьев разных типов, посеяно более 500 кг семян.

Джаббар Гарибов добавил, что лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда всех регионов страны продолжаются, в рамках чего осуществляется посадка саженцев и посев семян различных видов деревьев, выращенных на питомниках Центров лесного хозяйства.