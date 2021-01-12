В правоохранительные органы направлено обращение в связи с работой карьеров

“В прошлом году мы оценили деятельность более 100 карьеров"

“В прошлом году мы оценили деятельность более 100 карьеров".

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Госагентства по использованию запасов минерального сырья Самир Гурбанов.

Он сказал, что в связи с этим обращено в правоохранительные и в судебные органы.

С.Гурбанов подчеркнул, что в Имишли в деятельности всех карьеров обнаружены нарушения и в связи с этим предприняты необходимые правовые шаги: "При наблюдениях дронами и при местных наблюдениях были зарегистрированы отклонения".