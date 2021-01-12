В правоохранительные органы направлено обращение в связи с работой карьеров

“В прошлом году мы оценили деятельность более 100 карьеров".
Как передает Report, об этом сказал председатель правления Госагентства по использованию запасов минерального сырья Самир Гурбанов.
Он сказал, что в связи с этим обращено в правоохранительные и в судебные органы.
С.Гурбанов подчеркнул, что в Имишли в деятельности всех карьеров обнаружены нарушения и в связи с этим предприняты необходимые правовые шаги: "При наблюдениях дронами и при местных наблюдениях были зарегистрированы отклонения".