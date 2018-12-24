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    Бюро прогнозов: В последующие дни в Азербайджане преимущественно пройдет без осадков

    В горной местности ожидается 4-8 градусов тепла

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последующие два дня. 

    Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 25-26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах преимущественно пройдет без осадков. 

    По ее словам, утром местами не исключается туман, однако будет немного ветрено: "Юго-западный и северо-западный ветер будут часто сменять друг друга, скорость ветра местами усилится. Температура воздуха в столице составит 9-13, в регионах 9-14, в горной местности 4-8 градусов тепла". 

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