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В "Илахыр чершенбе" в 12 районах Азербайджана посажено более 32 тыс. саженцев

В "Илахыр чершенбе" в 12 районах Азербайджана посажено более 32 тыс. саженцев В последний предпраздничный вторник перед праздником Новруз ("Илахыр чершенбе") в 12 районах Азербайджана было посажено 32 700 саженцев различных видов деревьев.
Экология
20 марта 2024 г. 10:27
В Илахыр чершенбе в 12 районах Азербайджана посажено более 32 тыс. саженцев

В последний предпраздничный вторник перед Новрузом ("Илахыр чершенбе") в 12 районах Азербайджана было посажено 32 700 саженцев различных видов деревьев.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы развития лесов Рамик Ашрафов.

По его словам, несмотря на дождливую погоду, с участием сотрудников региональных лесохозяйственных центров, а также местных жителей на землях лесного фонда Шабранского, Сиязанского, Гусарского, Гейгельского, Шамкирского, Гедабейского, Самухского, Агджабединского, Бейлаганского, Имишлинского, Сабирабадского и Гаджигабульского районов были проведены акции по посадке деревьев.

В целом за четыре предпраздничных вторника были посажены 226 110 саженцев деревьев и кустарников, сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın 12 rayonunda Torpaq çərşənbəsində 32 mindən çox ağac əkilib

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