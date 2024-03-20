В "Илахыр чершенбе" в 12 районах Азербайджана посажено более 32 тыс. саженцев

В последний предпраздничный вторник перед праздником Новруз ("Илахыр чершенбе") в 12 районах Азербайджана было посажено 32 700 саженцев различных видов деревьев.

В последний предпраздничный вторник перед Новрузом ("Илахыр чершенбе") в 12 районах Азербайджана было посажено 32 700 саженцев различных видов деревьев.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы развития лесов Рамик Ашрафов.

По его словам, несмотря на дождливую погоду, с участием сотрудников региональных лесохозяйственных центров, а также местных жителей на землях лесного фонда Шабранского, Сиязанского, Гусарского, Гейгельского, Шамкирского, Гедабейского, Самухского, Агджабединского, Бейлаганского, Имишлинского, Сабирабадского и Гаджигабульского районов были проведены акции по посадке деревьев.

В целом за четыре предпраздничных вторника были посажены 226 110 саженцев деревьев и кустарников, сказал он.