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В последний день апреля воздух прогреется до 21 градуса

В последний день апреля воздух прогреется до 21 градуса 12:42
Экология
29 апреля 2025 г. 13:02
В последний день апреля воздух прогреется до 21 градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако, днем в отдельных местах возможны кратковременные осадки, грозы. В некоторых местах временами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 3-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Aprel ayının son günü havanın temperaturu 21 dərəcəyədək artacaq

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