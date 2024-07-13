В поселке Зиря прошла очередная акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты

В поселке Зиря Хазарского района Баку прошла очередная акция по уборке отходов в рамках Общереспубликанского марафона "Моя чистая страна".

В поселке Зиря Хазарского района Баку прошла очередная акция по уборке отходов в рамках Общереспубликанского марафона "Моя чистая страна".

Как сообщает Report , в ходе акции представители Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Хазарского района, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, сотрудники журнала NARGİS, волонтеры и экологи собрали и вывезли с территории площадью 1,5 га в целом около 500 килограммов отходов.

Затем в Абшеронском национальном парке прошла выставка поделок, изготовленных из мусора, под названием "YARAT - сократи отходы".