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В поселке Зиря прошла очередная акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты

В поселке Зиря прошла очередная акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты В поселке Зиря Хазарского района Баку прошла очередная акция по уборке отходов в рамках Общереспубликанского марафона "Моя чистая страна".
Экология
13 июля 2024 г. 20:11
В поселке Зиря прошла очередная акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты

В поселке Зиря Хазарского района Баку прошла очередная акция по уборке отходов в рамках Общереспубликанского марафона "Моя чистая страна".

Как сообщает Report, в ходе акции представители Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Хазарского района, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, сотрудники журнала NARGİS, волонтеры и экологи собрали и вывезли с территории площадью 1,5 га в целом около 500 килограммов отходов.

Затем в Абшеронском национальном парке прошла выставка поделок, изготовленных из мусора, под названием "YARAT - сократи отходы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəmizlik aksiyası və tullantılardan hazırlanmış əl işlərinin sərgisi keçirilib

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