В понедельник в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, будет преобладать юго-восточный ветер.

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, будет преобладать юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в ряде горных районов ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах вероятны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 20-25° тепла.