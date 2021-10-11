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В Пиршаги на берегу моря обнаружено около 10 мертвых тюленей

В Пиршаги на берегу моря обнаружено около 10 мертвых тюленей В бакинском поселке Пиршаги на берегу моря обнаружено около 10 туш мертвых тюленей, 7 из которых полностью разложились.
Экология
11 октября 2021 г. 14:54
В Пиршаги на берегу моря обнаружено около 10 мертвых тюленей

В бакинском поселке Пиршаги на берегу моря обнаружено около 10 туш мертвых тюленей, 7 из которых полностью разложились.

Об этом Report сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова.

Сотрудник службы сообщила, что в настоящее время они вместе с сотрудниками Института зоологии НАНА находятся на месте происшествия: "Большинство туш полностью разложились. Мы осмотрели и относительно неповрежденные туши тюленей. На них были видны следы режущих инструментов. По всей вероятности, тюленей, попавших в сети, убили сами рыбаки".

A.Самедова также отметила, что период пребывания тюленей в азербайджанской акватории Каспийского моря - март-апрель: "Потом они мигрируют к северному побережью".

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Версия на азербайджанском языке ФотоPirşağıda dəniz sahilində 10-a yaxın suiti cəsədi aşkarlanıb

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