В первый вторник Новруза в Азербайджане высажено 18 тысяч деревьев

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов в первый вторник Новруза (Су чершенбеси) посадили в общей сложности 18 000 деревьев на территории страны.

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов в первый вторник Новруза - Су чершенбеси, высадили в общей сложности 18 000 деревьев на территории страны.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, в поселке Ходжасан Баку, а также в Сабирабадском, Загатальском, Шекинском, Агстафинском, Губинском, Шабранском, Габалинском, Шамахинском, Агджабединском, Гёйгёльском, Товузском, Ширванском, Ленкоранском и Масаллинском районах на территориях лесного фонда были высажены деревья различных пород.

В новрузовских акциях по посадке деревьев, ставших традиционными в стране и охвативших все регионы, сегодня наряду с сотрудниками министерства приняли активное участие и представители местной общественности.