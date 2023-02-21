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В первый вторник Новруза в Азербайджане высажено 18 тысяч деревьев

В первый вторник Новруза в Азербайджане высажено 18 тысяч деревьев Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов в первый вторник Новруза (Су чершенбеси) посадили в общей сложности 18 000 деревьев на территории страны.
Экология
21 февраля 2023 г. 18:20
В первый вторник Новруза в Азербайджане высажено 18 тысяч деревьев

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов в первый вторник Новруза - Су чершенбеси, высадили в общей сложности 18 000 деревьев на территории страны.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, в поселке Ходжасан Баку, а также в Сабирабадском, Загатальском, Шекинском, Агстафинском, Губинском, Шабранском, Габалинском, Шамахинском, Агджабединском, Гёйгёльском, Товузском, Ширванском, Ленкоранском и Масаллинском районах на территориях лесного фонда были высажены деревья различных пород.

В новрузовских акциях по посадке деревьев, ставших традиционными в стране и охвативших все регионы, сегодня наряду с сотрудниками министерства приняли активное участие и представители местной общественности.

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