​В первый рабочий день в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В первый рабочий день, 21 июля, в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла. Об этом сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в основном без осадков. Днем будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит 21-23, днем - 29-31 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, ночью и утром на некоторых горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Восточный ветер днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.