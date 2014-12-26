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    ​В первый день нового года в Азербайджане ожидается снег

    1 января в большинстве районах возможны осадки

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет ветрено, ожидается переменная облачность.

    Утром ожидается 4-6, вечером до 2-х градусов тепла. На 1 января также прогнозируется ветер, днем температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, ближе к вечеру столбики термометров опустятся до 0 градусов. Возможно, на Абшеронском полуострове осадки будут в виде мокрого снега.

    Во вторую половину дня 31 декабря в северных и восточных районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется мокрый снег и снег. 1 января во многих районах ожидаются осадки, в некоторых - в виде мокрого снега. В горных и предгорных районах есть вероятность выпадения снега.

    В ближайшие дни мы предоставим более подробную информацию о погодных условиях на территории страны. 

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