​В первый день нового года в Азербайджане ожидается снег

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет ветрено, ожидается переменная облачность.

Утром ожидается 4-6, вечером до 2-х градусов тепла. На 1 января также прогнозируется ветер, днем температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, ближе к вечеру столбики термометров опустятся до 0 градусов. Возможно, на Абшеронском полуострове осадки будут в виде мокрого снега.

Во вторую половину дня 31 декабря в северных и восточных районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется мокрый снег и снег. 1 января во многих районах ожидаются осадки, в некоторых - в виде мокрого снега. В горных и предгорных районах есть вероятность выпадения снега.

В ближайшие дни мы предоставим более подробную информацию о погодных условиях на территории страны.