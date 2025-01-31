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В первый день февраля в Азербайджане ожидается до 14 градусов тепла

В первый день февраля в Азербайджане ожидается до 14 градусов тепла 1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
31 января 2025 г. 12:29
В первый день февраля в Азербайджане ожидается до 14 градусов тепла

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем ​​- 8-12° тепла. Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых восточных районах ожидается изморось. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 9​-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Fevral ayının ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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