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    ​В первый день августа в Баку ожидается 39 градусов тепла

    В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на 1 августа. 

    Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, днем будет преобладать юго-восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 23-27, днем 34-39 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40, местами до 42 градусов тепла, в горах ночью 17-22, днем 29-34 градуса тепла. 

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