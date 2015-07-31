​В первый день августа в Баку ожидается 39 градусов тепла

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на 1 августа.

Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, днем будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 23-27, днем 34-39 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40, местами до 42 градусов тепла, в горах ночью 17-22, днем 29-34 градуса тепла.