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В первом полугодии в Карабахе начнут действовать автоматические метеостанции

В первом полугодии в Карабахе начнут действовать автоматические метеостанции В первой половине текущего года планируется задействовать автоматические метеорологические станции в рамках восстановления 5 метеорологических станций в Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кяльбаджарском, Зангиланском районах.
Экология
23 марта 2023 г. 12:04
В первом полугодии в Карабахе начнут действовать автоматические метеостанции

В первой половине этого года планируется ввести в эксплуатацию автоматические метеорологические станции в рамках восстановления пяти метеостанций в Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кяльбаджарском, Зангиланском районах.

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Рафиг Вердиев.

Он отметил, что современные автоматические метеостанции позволяют повысить количественные и качественные показатели информации, передаваемой как в национальное, так и в международное вещание: "Только в области гидрологии за последние 3 года на крупных реках установлены и работают в режиме онлайн 40 самых современных автоматических станций европейского производства. Посредством 11 из них ведется контроль как за количеством воды в реках на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, так и за качеством воды в трансграничных реках".

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Версия на азербайджанском языке İlin birinci yarısında Qarabağ ərazisində avtomat meteoroloji stansiyalar istismara veriləcək

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