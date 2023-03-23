В первом полугодии в Карабахе начнут действовать автоматические метеостанции

В первой половине текущего года планируется задействовать автоматические метеорологические станции в рамках восстановления 5 метеорологических станций в Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кяльбаджарском, Зангиланском районах.

В первой половине этого года планируется ввести в эксплуатацию автоматические метеорологические станции в рамках восстановления пяти метеостанций в Шушинском, Агдамском, Физулинском, Кяльбаджарском, Зангиланском районах.

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Рафиг Вердиев.

Он отметил, что современные автоматические метеостанции позволяют повысить количественные и качественные показатели информации, передаваемой как в национальное, так и в международное вещание: "Только в области гидрологии за последние 3 года на крупных реках установлены и работают в режиме онлайн 40 самых современных автоматических станций европейского производства. Посредством 11 из них ведется контроль как за количеством воды в реках на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, так и за качеством воды в трансграничных реках".