В первой половине следующей недели ожидается умеренная погода

В Азербайджане наблюдается стабильная погода без осадков.

В Азербайджане наблюдается стабильная погода без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время в Баку температура воздуха на 3,0°C выше нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составляет 16-20° тепла, в Нахчыванской АР - 23-28° тепла, в горных районах - до 26° тепла, в низменных районах - 21-26° тепла.

За прошедшие сутки уровень воды в верховьях реки Куры в пункте Гыраг Кесемен повысился на 18 см, а в других реках страны из-за сухой погоды уровень воды несколько снизился.

В первой половине следующей недели ожидается относительно умеренная погода, преимущественно без осадков. Однако утром 25 апреля местами ожидается небольшой дождь. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 18-23 градуса тепла, в низменных районах - 25-30 градусов тепла, в горах - 12-17 градусов тепла.