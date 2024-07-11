В первой декаде июля температура воздуха была на 4,5 градуса выше нормы

В первую декаду июля среднемесячная температура на территории Азербайджана была на 4,5 градуса выше климатической нормы.

В первую декаду июля среднемесячная температура на территории Азербайджана была на 4,5 градуса выше климатической нормы.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в первой декаде июля в некоторые дни поднималась до 38 градусов, а в Нахчыванской АР и Аранских районах - до 38-40 градусов, однако рекордный показатель не обновился:

"Согласно многолетним наблюдениям, самая жаркая погода в июле была зафиксирована 1 июля 2018 года, когда максимальная температура воздуха достигала 44,5 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове и 44 градусов - в регионах".

Н. Махмудов добавил, что в ближайшие дни в большинстве районов осадков, в основном, не ожидается, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни, грозы, град, вероятно повышение уровня воды в реках.



