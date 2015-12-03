В Париже объявлено о новой инициативе по укреплению систем раннего оповещения о стихийных бедствиях

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Правительства Австралии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Канады и Франции выступили с совместной инициативой по укреплению потенциала развивающихся стран в предотвращении гибели людей и масштабных разрушений в результате природных катастроф. В частности, они пообещали выделить 80 млн. долларов США на укрепление в 80 странах мира систем раннего оповещения о стихийных бедствиях. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этой инициативе было объявлено на Конференции ООН по изменению климата в Париже.

Новая инициатива будет реализована в первую очередь, в малых островных развивающихся государствах, в 48 наименее развитых странах и в других государствах африканского континента, который находится на переднем фронте борьбы с драматическими последствиями глобального потепления.

Механизмы раннего предупреждения должны снабжать местное население и местные власти информацией, которая может помочь подготовиться к землетрясениям, наводнениям и другим стихийным бедствиям.

Новую инициативу семи государств поддержала Всемирная метеорологическая организация, Всемирный банк и Секретариат Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий.

На прошлой неделе в ООН был опубликован доклад, в котором говорится, что за последние два десятилетия около 90 процентов крупных катастроф в мире были связаны с погодными явлениями, в частности с наводнениями, штормами, тепловыми волнами, засухами и другими природными катаклизмами. За последние 20 лет в мире было зарегистрировано 6 457 таких природных бедствий.



