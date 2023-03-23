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В ООН представлена информация о бесконтрольной добыче Арменией полезных ископаемых на территории Азербайджана

В ООН представлена информация о бесконтрольной добыче Арменией полезных ископаемых на территории Азербайджана Несмотря на завершение конфликта, бесконтрольная эксплуатация месторождений полезных ископаемых в районе временного размещения миротворцев на территории Азербайджана не прекращена. Это привело к мирным протестам экоактивистов на дороге Лачын-Ханкенди, кот
Экология
23 марта 2023 г. 18:28
В ООН представлена информация о бесконтрольной добыче Арменией полезных ископаемых на территории Азербайджана

Несмотря на завершение конфликта, бесконтрольная эксплуатация месторождений полезных ископаемых в районе временного размещения миротворцев на территории Азербайджана не прекращена. Это привело к мирным протестам экоактивистов на дороге Лачын-Ханкенди, которые начались 12 декабря прошлого года и продолжаются по сей день.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на министерском заседании Совета Безопасности ООН на тему "Защита гражданских лиц: обеспечение лучшей защиты основных водных услуг и инфраструктуры для гражданских лиц во время вооруженных конфликтов".

Министр отметил, что во время вооруженных конфликтов нападения на водные ресурсы и ограничение доступа к воде часто используются как метод ведения войны.

"В ходе почти 30-летней незаконной оккупации азербайджанских территорий Армения совершила жестокие преступления и провела этническую чистку в регионе, нанеся серьезный ущерб окружающей среде в нашей стране. На протяжении многих лет Армения эксплуатировала, создавала условия для эксплуатации полезных ископаемых на оккупированных территориях", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-də Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında tutduğu ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının nəzarətsiz istismarı haqqında məlumat verilib

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