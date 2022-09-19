В ООН обсудят предложение ввести налоги на выбросы СО2 и на авиаперелеты

Страны мира, которым более всего грозят климатические изменения, готовятся предложить ряд глобальных налогов, которые будут взымать за загрязнение окружающей среды.

Страны мира, которым более всего грозят климатические изменения, готовятся предложить ряд глобальных налогов, которые будут взымать за загрязнение окружающей среды.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Guаrdian.

Предложения должны поступить на обсуждение Генассамблеи ООН на этой неделе. Развивающиеся страны, наиболее уязвимые перед последствиями изменений климата, планируют финансировать из новых налоговых поступлений восстановление после стихийных бедствий, вклад в возникновение которых вносят развитые экономики.

Средства могут поступать за счет глобальных налогов на выбросы углекислого газа, воздушных перевозок, на топливо для судовых двигателей, а также налогов на добычу ископаемого топлива и финансовые транзакции. В изученном The Guаrdian документе рассматриваются преимущества и недостатки каждого вида налогов, а также альтернативы этим налогам - такие, как передача нужных средств развивающимся странам от богатых государств через Всемирный банк и Международный валютный фонд, а также взимание средств у частного сектора.

Издание сомневается, что богатые страны согласятся с этими предложениями в условиях нынешнего повышения цен на топливо и продовольствие.

Следующий климатический саммит ООН должен пройти в ноябре в Египте. Ожидается, что там будет обсуждаться проблема компенсаций развивающимся странам за ущерб, который они несут из-за климатических изменений.