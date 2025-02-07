В охотничьем хозяйстве Гырмызыкенд задержан браконьер

Сотрудники Ширванского национального парка во время проведения контрольных мероприятий на территории охотничьего хозяйства Гырмызыкенд задержали мужчину за попытку незаконной охоты.

Сотрудники Ширванского национального парка во время проведения контрольных мероприятий на территории охотничьего хозяйства Гырмызыкенд задержали мужчину за попытку незаконной охоты.

Об этом Report сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.

В ходе расследования была установлена личность нарушителя, которым оказался житель села Хырмандалы Масаллинского района Эльнур Исмаилов. У него было изъято охотничье ружье.

По факту составлен протокол, в отношении Исмаилова приняты меры в соответствии с законодательством.