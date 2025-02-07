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В охотничьем хозяйстве Гырмызыкенд задержан браконьер

В охотничьем хозяйстве Гырмызыкенд задержан браконьер Сотрудники Ширванского национального парка во время проведения контрольных мероприятий на территории охотничьего хозяйства Гырмызыкенд задержали мужчину за попытку незаконной охоты.
Экология
7 февраля 2025 г. 15:09
В охотничьем хозяйстве Гырмызыкенд задержан браконьер

Сотрудники Ширванского национального парка во время проведения контрольных мероприятий на территории охотничьего хозяйства Гырмызыкенд задержали мужчину за попытку незаконной охоты.

Об этом Report сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.

В ходе расследования была установлена личность нарушителя, которым оказался житель села Хырмандалы Масаллинского района Эльнур Исмаилов. У него было изъято охотничье ружье.

По факту составлен протокол, в отношении Исмаилова приняты меры в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке Qırmızıkənd ovçuluq təsərrüfatının ərazisində qanunsuz ova cəhd edən şəxs saxlanılıb

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