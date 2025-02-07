В охотничьем хозяйстве Гырмызыкенд задержан браконьер

Сотрудники Ширванского национального парка во время проведения контрольных мероприятий на территории охотничьего хозяйства Гырмызыкенд задержали мужчину за попытку незаконной охоты.
Об этом Report сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.
В ходе расследования была установлена личность нарушителя, которым оказался житель села Хырмандалы Масаллинского района Эльнур Исмаилов. У него было изъято охотничье ружье.
По факту составлен протокол, в отношении Исмаилова приняты меры в соответствии с законодательством.