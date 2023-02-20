О нас

В одном из районов Баку уровень угарного газа превысил норму

В одном из районов Баку уровень угарного газа превысил норму В районе Баку и городе Азербайджана уровень угарного газа превысил норму.
Экология
20 февраля 2023 г. 12:41
В одном из районов Баку уровень угарного газа превысил норму

В районе Баку и городе Азербайджана уровень угарного газа превысил норму.

Как сообщает Report, мониторинг атмосферного воздуха ежедневно проводится автоматическими станциями министерства экологии и природных ресурсов в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку, Сумгайыте и Гяндже.

Согласно анализу полученных данных, в течение дня воздух в Сабаильском, Низаминском и Наримановском районах Баку и Сумгайыте соответствует норме. Однако в Хатаинском районе Баку уровень угарного газа превышает норму в 1,6 раза, а в Гяндже уровень оксида азота превышает норму в 1,3 раза.

Причиной загрязненности воздуха на указанных территориях является интенсивность транспортного движения, деятельность промышленных предприятий и другие антропогенные факторы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bir rayon və şəhərində dəm qazı normadan yüksək olub

Самое читаемое

Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
13 февраля 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi