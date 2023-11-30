В ОАЭ проходит 28-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата

30 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоялось открытие 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Об этом Report заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, на открытии конференции выступили президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабер, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стилл, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скеа и другие.

Среди основных тем мероприятия, которое продлится до 12 декабря, - переход к чистой энергии, климатическое финансирование, социальная инклюзивность и др.

В рамках конференции планируется принять решения по темам, связанным с уменьшением последствий изменения климата, устойчивостью к климатическим рискам и адаптацией.

В мероприятии принимает участие делегация из Азербайджана.