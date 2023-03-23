Генсек ООН: В сфере водных ресурсов сложилась бедственная ситуация

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась историческая Конференция по водным ресурсам

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась историческая Конференция по водным ресурсам.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Конференция ООН по водным ресурсам, которая проходит в штаб-квартире ООН с 22 по 24 марта, - уникальная возможность ускорить прогресс в обеспечении всеобщего доступа к безопасной воде и услугам санитарии к 2030 году. Ее сопредседателями выступают король Нидерландов Виллем-Александр и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, данный форум – "это больше, чем конференция по воде", это взгляд на ситуацию в мире через призму важнейшего ресурса. "Конференция должна обеспечить качественный скачок в способности государств-членов и международного сообщества признать жизненно важное значение воды для устойчивости нашей планеты, а также в качестве инструмента укрепления мира и международного сотрудничества", - добавил он.

"Вода является одним из прав человека и общим знаменателем развития для формирования лучшего будущего, – подчеркнул Антониу Гутерриш. – Однако в сфере водных ресурсов сложилась бедственная ситуация". По словам генсека ООН, человек потребляет воду "вампирически", а глобальное потепление приводит к ее испарению, что, в свою очередь, вызывает нарушение круговорота воды, разрушение экосистем и загрязнение грунтовых вод.

Глава ООН предупредил, что таяние и отступление ледников в Гималаях, вызванное изменением климата, может привести к обмелению рек Южной Азии - Ганга, Инда и Брахмапутры.

"По мере того, как ледники и ледяные щиты будут продолжать отступать в ближайшие десятилетия, крупные гималайские реки, такие как Инд, Ганг и Брахмапутра, ощутят на себе воздействие - их потоки сократятся", - сказал он.

Гутерриш также подчеркнул, что повышение уровня моря в сочетании с вторжением соленой воды уничтожит большую часть их огромных дельт.