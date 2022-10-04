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В ноябре в Азербайджан доставят еще девять зубров

В ноябре в Азербайджан доставят еще девять зубров В ноябре в Азербайджан планируется доставить еще девять голов зубров.
Экология
4 октября 2022 г. 11:45
В ноябре в Азербайджан доставят еще девять зубров

В ноябре в Азербайджан планируется доставить еще девять зубров.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава Азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Эльшад Аскеров.

По его словам, на Южном Кавказе зубры вымерли в 1937 году: "В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным между Общественным объединением IDEA и Шахдагским Национальным парком, в мае 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка из Европы было завезено 12, а в 2020 году еще 5 зубров. В общей сложности привезено 20 голов зубров, которые выпущены в дикую природу с целью восстановления и реинтродукции их в стране. В настоящее время девять голов содержатся в вольере в Исмаиллы. Еще 9 голов будут привезены в ноябре".

Аскеров отметил, что к 2028 году планируется привезти в Азербайджан 100 зубров: "По мнению зоологов, зубры не будут находиться под угрозой исчезновения, если их популяция в стране достигнет 500 голов".

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Версия на английском языке Azerbaijan to receive 9 more bison in November
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana noyabr ayında daha doqquz zubr gətiriləcək

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