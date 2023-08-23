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В нескольких районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев

В нескольких районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев В нескольких районах Азербайджана выявлены факты незаконной вырубки деревьев.
Экология
23 августа 2023 г. 15:05
В нескольких районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев

В нескольких районах Азербайджана выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Выявлены факты незаконной пересадки деревьев на улице Джафара Джаббарлы в городе Сумгайыт, во дворе Центра культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе, в селе Ивановка Исмаиллинского района, на улице 20 Января в Сумгайыте и факты повреждения деревьев в селе Екехана Гобустанского района.

Представитель службы Бахруз Магомедов заявил, что сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям в Сураханском районе и городе Сумгайыт, создала состав преступления, вследствие чего собранные документы были направлены в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

По фактам в Исмаиллинском и Гобустанском районах в отношении виновных составлены акты и протоколы, приняты меры.

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Версия на азербайджанском языке Bir neçə rayonda qanunsuz ağac kəsimi faktı aşkarlanıb

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