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В нескольких городах Франции зафиксировали рекордно высокую температуру

В нескольких городах Франции зафиксировали рекордно высокую температуру Температура в нескольких городах на юге Франции поднялась до рекордных значений.
Экология
22 августа 2023 г. 02:14
В нескольких городах Франции зафиксировали рекордно высокую температуру

Температура в нескольких городах на юге Франции поднялась до рекордных значений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Так, в городе Лапалю (департамент Воклюз) температура достигла 42,7 градуса по Цельсию. В департаменте Дром, где объявлен красный уровень угрозы из-за жары, 42,4 и 42,5 градуса были зафиксированы в коммунах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен.

Ранее французские власти объявили красный (максимальный) уровень климатической угрозы из-за жары в четырех департаментах в южной части страны: Ардеш, Верхняя Луара, Дром и Рона.

Также сообщалось, что выше нуля поднялась температура на горе Монблан, что создает угрозу для таяния льдов.

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