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В некоторых реках Азербайджана повысился уровень воды

В некоторых реках Азербайджана повысился уровень воды Погодные условия на территории страны стабильные, в основном без осадков.
Экология
2 июня 2023 г. 13:48
В некоторых реках Азербайджана повысился уровень воды

Погодные условия на территории страны стабильные, в основном без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха в низменных районах 23-27° тепла, в горных-17-19° тепла.

В некоторых реках республики поднялся уровень воды. В Баргушадчае уровень воды поднялся на 28 см, в пункте Гырагкесемен реки Кура - на 10 см, в Зардабе - на 8 см, в Сурре - на 3 см, в Гянджачай-Алаханчаллы - на 3 см, в Габырры-Кесемене, в Айричай-Агъязы, в Катехчай-Гебиздере и в Баситчай-Раздере - на 1 см.

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Версия на английском языке Water level up in some rivers in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Respublikanın bəzi çaylarında sululuq artıb - FAKTİKİ HAVA

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