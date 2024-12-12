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В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер

В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер В некоторых регионах усилится ветер
Экология
12 декабря 2024 г. 17:09
В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 13 декабря в некоторых регионах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение.

Как передает Report, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

В Лачыне, Зангилане, Агдаме, Агдере, Кяльбаджаре, Ярдымлы, Лерике, Газахе, Гяндже, Агстафе, Товузе, Гедабеке, Дашкесане, Шамкире, Гёйгёле, Гёранбое, Нафталане, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Уджаре, Агдаше, Шамахы, Гобустане, Гахе, Балакяне, Шеки, Загатале, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Огузе, Габале, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Ширване, Гёйчае будет с перерывами преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.

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