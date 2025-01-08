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В некоторых регионах Азербайджана ограничена видимость из-за тумана

В некоторых регионах Азербайджана ограничена видимость из-за тумана По состоянию на 9:00 утра 8 января в Азербайджане в большинстве регионов осадков не наблюдалось, однако в Баку и на Абшеронском полуострове, в то же время в некоторых восточных районах временами шел дождь.
Экология
8 января 2025 г. 09:52
В некоторых регионах Азербайджана ограничена видимость из-за тумана

Сегодня, 8 января, по данным на 9:00 утра, в большинстве районов Азербайджана погода была преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых восточных районах временами шли дожди.

Количество выпавших осадков составило: в Баку и на Абшероне - 9 мм, в Нефтчале - 5 мм, в Шеки, Лянкяране, Исмаиллы, Огузе, Балакене, Шамахы, Гобустане, Билясуваре, Лерике, Астаре - 3 мм.

Туман наблюдался в Нахчыване, Джульфе, Дашкесане, Гедабеке, Гейгеле, Нафталане, Товузе, Балакене, Шамкире, Шеки, Габале, Шамахы, Евлахе, Лерике. В условиях тумана видимость местами ограничивалась до 500-1000 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 6 градусов тепла, в районах Аранской зоны - до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных районах - до 9 градусов мороза.

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