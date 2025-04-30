В некоторых регионах Азербайджана сохраняется дождливая погода

В некоторых регионах Азербайджана сохраняется дождливая погода

В некоторых регионах Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Лянкяране и Лерике количество осадков составило 7 мм, в Гёйгеле, Астаре, Дашкесане - 5 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 5 мм, в Гедабее, Шахбузе, Шеки, Ярдымлы, Гахе, Огузе, Габале, Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Гёйчае, Агдаме, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале, Загатале, Исмаиллы, Балакене, Джульфе, Билясуваре, Джалилабаде, Ордубаде, Товузе, Агстафе и Нахчыване - до 3 мм.

В Гахе, Шеки, Гусаре, Дашкесане, Гёйгеле, Шамахы, Грызе, Гёйчае и Лерике наблюдался туман. Видимость в тумане была ограничена до 500 м.