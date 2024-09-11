В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег

12 сентября со второй половины дня и до полудня 14 сентября в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы.

12 сентября со второй половины дня и до полудня 14 сентября в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах (Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван) осадки примут интенсивный характер, не исключается град. Утром 14 сентября в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.