В некоторых регионах Азербайджана наблюдались ливни и грозы

По состоянию на 09:00 8 июля в большинстве регионов местами наблюдались грозы и кратковременные дожди ливневого характера.

По состоянию на 09:00 8 июля в большинстве регионов местами наблюдались грозы и кратковременные дожди ливневого характера.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Гейчае, Сарыбаше (Гах) составило 9 мм, Шахдаге - 5 мм, Мингячевире, Шеки, Грызе, Гёйгёле, Огузе, Загатале, Гобустане, Физули, Нефтчале, Астаре, Ярдымлы, Билясуваре, Лерике, Лянкяране - до 2 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

7 июля скорость северо-восточного ветра в Джульфе усилилась до 22 м/с, в Лерике - до 15 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 34°, в Нахчыванской АР - 37°, в низменных районах - 35°, в горных районах - 28° тепла.