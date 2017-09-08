В некоторых районах Азербайджана выпал град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода в Азербайджане с полудня 7 сентября до утра 8 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 7 сентября до утра 8 сентября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, гром, дождь, местами интенсивный.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 3-50 мм, Гянджа-газахской зоне - 2-10 мм, Малом Кавказе - 9 мм, в Центрально-низменных районах - 1-8 мм, в Лянкяран-астаринской зоне - 1-3 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – 0,5-1 мм.

В селах Синджаб, Хачмаз-Синджан, Хачмаз-Гышлаг, Даймадара, Моллалы Огузского района выпал град диаметром 7 мм.

Сильный северо-западный ветер наблюдался в Гяндже, Нахчыване, Шаруре, Губе, Хыналыге, Нафталане, Нефтчале, Агстафе, Шамкире, Мингячевире, Билясуваре, Ширване, Набрани, Газымамеде, Шемахе, Товузе, Евлахе, Джейранчеле, Зардабе, Тертере, Барде, Сабирабаде, Гейчае, Агдаме, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском приморском районе.