В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможны осадки и туман. Северный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, которые днем постепенно прекратятся. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.