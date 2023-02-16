О нас

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков.
Экология
16 февраля 2023 г. 13:05
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможны осадки и туман. Северный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, которые днем постепенно прекратятся. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for February 17
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

Другие новости из категории

Завтра в районах выпадет снег
Завтра в районах выпадет снег
15 февраля 2023 г. 13:27
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха
15 февраля 2023 г. 12:34
В Азербайджане ожидается сильный ветер
В Азербайджане ожидается сильный ветер
14 февраля 2023 г. 13:33
Завтра в районах выпадет снег
Завтра в районах выпадет снег
14 февраля 2023 г. 12:59
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
13 февраля 2023 г. 12:53
Завтра погода у метеочувствительных людей может вызвать беспокойство
Завтра погода у метеочувствительных людей может вызвать беспокойство
12 февраля 2023 г. 20:29
Завтра в Баку будет ветрено, в горных районах выпадет снег
Завтра в Баку будет ветрено, в горных районах выпадет снег
12 февраля 2023 г. 12:38
В горных районах Азербайджана ожидается гололёд
В горных районах Азербайджана ожидается гололёд
11 февраля 2023 г. 12:48
В Губе обнаружены незаконные угольные скважины
В Губе обнаружены незаконные угольные скважины
10 февраля 2023 г. 20:23
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
10 февраля 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi