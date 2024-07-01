О нас

В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град Со 2 июля и до вечера 3 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы.
Экология
1 июля 2024 г. 14:58
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

Со 2 июля и до вечера 3 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах (Гянджа-Газах, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Лянкяран-Астара, Центральный Аран) осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Другие новости из категории

В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев
В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев
30 июня 2024 г. 17:41
Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеозависимых людей
Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеозависимых людей
30 июня 2024 г. 14:43
На пляжах Абшерона морская вода прогреется до 26 градусов тепла
На пляжах Абшерона морская вода прогреется до 26 градусов тепла
30 июня 2024 г. 13:33
Завтра в Баку ожидаются осадки
Завтра в Баку ожидаются осадки
30 июня 2024 г. 12:44
В Евлахе разлившуюся реку вернули в русло
ФотоВ Евлахе разлившуюся реку вернули в русло
29 июня 2024 г. 18:46
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
29 июня 2024 г. 11:22
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
28 июня 2024 г. 17:08
В Азербайджане ожидаются ливневые дожди с грозами
В Азербайджане ожидаются ливневые дожди с грозами
28 июня 2024 г. 16:42
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов
28 июня 2024 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi