В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

Со 2 июля и до вечера 3 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных местах (Гянджа-Газах, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Лянкяран-Астара, Центральный Аран) осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.
Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.